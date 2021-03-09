В Международный женский день Игорь Ляхов поздравил смолянок с праздником. Фото: smolensk.er.ru.

8 марта секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов, руководитель фракции партии в горсовете Николай Шумейко, единороссы и активисты «Молодой Гвардии» вышли на улицы города, чтобы поздравить жительниц Смоленска с весенним праздником. Яркие букеты тюльпанов сразу же поднимали настроение.

В Международный женский день Игорь Ляхов поздравил смолянок с праздником. Фото: smolensk.er.ru.

«Казалось бы, простой знак внимания, а эмоции через край. Спасибо огромное», - сказала прогуливающаяся смолянка.

Красивую весеннюю акцию смоленские единороссы организовали во всех районах города.

В Международный женский день Игорь Ляхов поздравил смолянок с праздником. Фото: smolensk.er.ru.

«Женщины – наши матери, жены, дочери, внучки, сестры – делают мир ярче и добрее, вдохновляют на новые свершения. И как их не поздравить, как не сказать теплые слова? Хочется, чтобы у всех смолянок было хорошее настроение. С праздником, дорогие женщины! Цветов, улыбок и всего самого замечательного», – отметил Игорь Ляхов.