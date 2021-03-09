9 марта исполняется 87 лет со дня рождения смолянина Юрия Гагарина. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Открывать Чтения будут на малой родине первого космонавта планеты. Традиционно в их работе примут участие летчики-космонавты СССР и Российской Федерации, ученые, конструкторы космической техники, представители Роскосмоса, общественных организаций и молодежных объединений, а также деятели культуры и искусства.

Ранее «КП» писала о более подробном плане мероприятий.

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