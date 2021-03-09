Очередной рост цен на топливо зафиксирован в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области управление Федеральной антимонопольной службы зафиксировало очередной рост цен на заправках. Дизельное топливо компании «Роснефть» подорожало на 30 копеек и теперь стоит 47,25 рублей за литр. Остальные виды нефтепродуктов не прибавили в цене.

Стоит отметить, что УФАС также не зафиксировал никаких изменений на заправках компании «Лукойл».

Напомним, что каждую неделю ведомство проводит мониторинг цен, уже четвертую неделю подряд наблюдается подорожание топлива.

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