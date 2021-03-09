41-летнего смолянина подозревают в убийстве знакомого. Фото: из архива "КП".

3 марта в одном из домов в городе Сафоново обнаружили тело 51-летнего местного жителя. Правоохранители установили признаки насильственной смерти, сообщили в СУ СК по региону.

По подозрению в убийстве задержали 41-летнего смолянина, знакомого с потерпевшим и ранее уже судимого за кражи. По информации ведомства, между мужчинами произошел конфликт. В результате подозреваемый избил своего знакомого у него на квартире, несколько раз ударив ножом. От травм смолянин скончался.

На данный момент следователи продолжают расследовать уголовное дело. А подозреваемый заключён под стражу.

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