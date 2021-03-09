Смоленскэнерго в 2020 году приняло около 33 тыс. заявок на оказание услуг. Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

За 2020 год в филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» поступило 32 660 заявлений потребителей об оказании услуг, сообщает пресс-служба компании.

Наибольшее количество обращений было связано, как и в предыдущие годы, с технологическим присоединением к электрическим сетям филиала и дополнительными услугами – 37% и 23% соответственно.

Среди дополнительных услуг наиболее востребованными в ушедшем году были сопровождение процедуры технологического присоединения, организация учета электрической энергии, ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, консультационные и организационно-технические услуги.

«Смоленскэнерго постоянно совершенствует качество своих услуг, использует современные технологии и каналы коммуникации, которые позволяют потребителю, не выходя из дома подать заявку, оплатить дополнительные услуги, оставить сообщение или получить консультацию у специалистов филиала по интересующим вопросам.

Смоленскэнерго в 2020 году приняло около 33 тыс. заявок на оказание услуг. Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

Напоминаем, что подать заявку на технологическое присоединение возможно через Портал-ТП.РФ. Заявки на дополнительные услуги можно подать через официальный сайт Компании в разделе «Потребителям»: https://www.mrsk-1.ru/customers/services/additional/.

Сообщить об отсутствии электроснабжения потребители могут в разделе «Информация об отключении»: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/. Также сообщить о частых перерывах в электроснабжении электроэнергии, качестве электроэнергии и дефектах возможно через Портал «Светлая страна».

При возникновении вопросов, связанных с электроснабжением и оказанием услуг, можно позвонить на бесплатный телефон горячей линии 8-800-220-0-220», - отметили в пресс-службе.

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