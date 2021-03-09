Смоленская компания по производству воды обвиняется в нарушении санитарных норм. Фото: из архива "КП".

Прокуратура Заднепровского района проверила компанию по производству питьевой воды «Дева» на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. В результате были найдены нарушения в содержании помещения, в связи с этим в адрес гендиректора вынесено представление.

- К ситуации вокруг компании “Дева” будет подключена Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - сообщил старший помощник прокурора области Александр Боровиков.

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