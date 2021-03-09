15 тысяч школьников из Смоленска посетили онлайн-лекцию «Эковесна». Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленске продолжается еженедельная акция «Добрая суббота», передают в пресс-службе администрации областного центра. На прошедшей неделе около 15 тысяч учеников прослушали экологическую онлайн-лекцию «Эковесна: как школьники могут сделать мир чище».

Мероприятие можно посмотреть в группе «Большая перемена» ВКонтакте.

Ранее «КП» сообщала, что 16 тысяч смоленских школьников поучаствовали в акции «Добрая суббота».