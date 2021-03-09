Заместитель начальника Смоленской таможни задержана по подозрению в получении взятки

Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.

СК РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника Смоленской таможни и генерального директора коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ: получение и дача взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019-2020 годах замначальника таможни получила от генерального директора организации взятку имущественного характера на общую сумму не менее 2 миллионов рублей за покровительство и действия в пользу фирмы, сообщает пресс-служба СК РФ по Смоленской области. Противозаконные действия касались оформления импортных товаров.

Сообщают, что подозреваемый оплатил строительные и ремонтные работы в коттедже сотрудницы таможни, а также приобрел и установил бытовую технику.

Следователи СК провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли предметы и документы, имеющие отношение к делу, в том числе и бытовую технику из дома сотрудницы таможни.

Подозреваемые задержаны, расследование уголовного дела продолжается.