Новые случаи заражения коронавирусом выявили на 8 территориях Смоленской области. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По информации регионального штаба по борьбе с коронавирусом, новые случаи заражения выявлены всего в 8 населённых пунктах региона. Большинство положительных тестов на COVID-19 пришлось на областной центр (+32). В Сафоново обнаружили 8 новых случаев, в Ельне и Рославле - по 7 соответственно. На остальные территории пришлось по 5 и меньше заразившихся: Дорогобуж (+5), Ярцево (+2), Новодугино (+1), Холм-Жирковский (+1).

По состоянию на 9 марта в Смоленской области зарегистрировано 26847 случаев заболевания коронавирусом. Из них 10940 - в областном центре. Количество выздоровевших на текущий момент составляет 25582 человека. Также на территории региона зафиксирован 661 случай с летальным исходом.

Всего в регионе под медицинским наблюдением находятся 5025 человек, из них 4204 - в режиме самоизоляции, 821 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы публиковали последние новости коронавируса в регионе на 9 марта.