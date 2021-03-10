В ночном пожаре под Смоленском погиб 67-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

10 марта около 00:15 ночи пожарно-спасательные части отправились на вызов в деревню Мерлино Краснинского района. Горел частный жилой дом. К моменту прибытия спасателей, жилье полностью было охвачено огнем, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пожар удалось ликвидировать, однако дом полностью сгорел, а при проливке и разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело мужчины 1963 года рождения.

Оперативно-следственной группой, работающей на месте происшествия, устанавливаются причины пожара и нанесенный ущерб.

Ранее мы писали о том, что за сутки двое мужчин погибли при пожаре в Смоленской области.