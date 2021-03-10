На трех улицах Смоленска отключат холодную воду с 10 часов утра. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 10 марта, с 10 часов утра на трех улицах города будет отключена холодная вода. Об этом сообщили в СМУП "Горводоканал". Ограничение связано с проведением ремонтных ремонт работ на линии.

Холодная вода будет отсутствовать на улице Нормандия Неман, дом №37, улице Полтавская, дома 8, 8а, а также на улице Нахимова в доме №21.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.