За сутки у смолян украли более полумиллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает УМВД России по Смоленской области, за сутки в полицию поступило три заявления по фактам хищения денег с банковских карт. Граждане “пожертвовали” злоумышленникам 545 тысяч рублей.

В первых двух случаях мошенники связались с доверчивыми смолянами на сайте через объявления о продаже вещей. Псевдопокупатели ввели их в заблуждение и под предлогом внесения предоплаты за товар, разузнали реквизиты банковских карт. С карт двух граждан сняли более 145 тысяч рублей.

Третий случае - еще более печальный - произошел с жителем Рославля 1998 года рождения. Мужчина увидел объявление с вакансией и связался с “работодателей”, который ввел его в заблуждение: в результате рославльчанин самостоятельно перевел мошеннику около 400 тысяч рублей. После перевода средств объявление с сайта пропало.

В настоящий момент по всем фактам проводится расследование.