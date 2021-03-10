В Смоленской области проведено более 350 тысяч исследований на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Смоленской области к сегодняшнему дню проведено 350 943 исследования на COVID-19.

В настоящее время тестирование продолжается как в государственных, так и в частных лабораториях региона.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на 9 марта в Смоленской области зарегистрировано 26847 случаев заболевания коронавирусом. Из них 10940 - в областном центре. Количество выздоровевших на текущий момент составляет 25582 человека. Также на территории региона зафиксирован 661 случай с летальным исходом.