В Смоленске снова запустят колесо обозрения

В Смоленске запустят Колесо обозрения. Фото: из архива администрации Смоленска.

Совсем скоро смоляне смогут снова наслаждаться весенними видами города с высоты. Владельцы Колеса обозрения, расположенного в Лопатинскому саду, поделились актуальной информацией о работе аттракциона в соцсетях.

- С нетерпением ждем возобновления работы "Колеса Обозрения". Следите за новостями сообщества, скоро будет известна дата, - рассказали владельцы в группе ВКонтакте.

Ранее мы писали о том, что за январь и февраль 2021 года пожарные спасли 41 человека в Смоленской области.