В Смоленской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого 8 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 марта ночью в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» поступило сообщение от врачей скорой помощи об обнаружении в одном из домов по улице Московская трупа мужчины с ножевым ранением живота, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался местный житель 1991 года рождения.

В ходе расследования полицейские восстановили картину произошедшего: потерпевший был в гостях у своего знакомого, мужчины употребляли алкогольные напитки. Между собутыльниками возникла ссора, в результате которой хозяин квартиры схватил нож и нанес своему знакомому удар в живот. Нападавший вызвал бригаду скорой помощи, но потерпевший скончался до приезда врачей. Задержанный ранее судимый житель Вязьмы 1991 года рождения объяснил свой поступок возникшей личной неприязнью к ровеснику.

- В настоящее время Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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