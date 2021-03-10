Около 5 тыс. железнодорожников на МЖД прошли вакцинацию против Covid-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Московской железной дороге проходит вакцинация сотрудников против коронавирусной инфекции. По сообщению пресс-службы МЖД, уже 4926 работников железнодорожного транспорта поставили двухкомпонентную вакцину "Спутник V".

В первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов: это проводники пассажирских вагонов, диспетчеры, локомотивные бригады, представители инфраструктурного комплекса.

На МЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действует 21 пункт вакцинации. Вакцинация организована в железнодорожных медицинских учреждениях в Москве, Туле, Узловой, Смоленске, Рязани, Брянске, Калуге, Рыбном, Вязьме и Ожерелье.