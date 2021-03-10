Около 35 тысяч смоленских школьников поучаствовали в проекте “Урок цифры” в 2021 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Урок цифры» - Всероссийский проект, входящий в состав национальной программы «Цифровая экономика» и инициированная Владимиром Путиным, реализуется в регионе под патронатом Алексея Островского. Проект позволяет детям получить новые знания в сфере IT от ведущих технологических компаний, развить цифровые компетенции, лучше ориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Партнерами проекта являются крупные компании, как «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», Яндекс, «1С», Mail.ru Group и пр. В этом учебном году он был посвящен защите данных в интернете. Чуть меньше 35 тысяч смоленских школьников из 309 школ региона приняли участие в мероприятиях. Занятия проводились дистанционно, дети могли присутствовать на них с родителями и учителями.