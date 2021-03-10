Смолян и гостей города приглашают на празднование Масленицы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всех жителей и гостей региона приглашают на празднование Масленицы в субботу, 13 марта, возле Центра ремесел и фольклора в микрорайоне Гнездово (ул.Станционная, 1). По этому адресу состоится праздничная программа, которая носит название “А мы Масленицу величали”. Начало в 12.00, говорится на сайте администрации облцентра.

На этом празднование не закончится. В воскресенье, 14 марта, народные гуляния “Масленица хороша, широка ее душа” начнутся в 12.00 около ДК “Сортировка” (ул.Седова, 1), «А мы Масленицу величали», возле ДК микрорайона Гнёздово (ул. Минская, 21), «Широкая масленица в Миловидово» возле ДК Миловидово (пос. Миловидово, 58), «Масленица» на открытой площадке КЦ «Заднепровье» (ул. Губенко, 5), «Широкая Масленица» возле ДК «Шарм» (ул. Нахимова, 17), «Масленица» возле памятника Микешину (ул. Тенишевой, 5), «Масленица» в ЦПКиО «Лопатинский сад».