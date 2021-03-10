Погода в Смоленской области на 11 марта: в регион вернулась зима

11 марта в Смоленской области будет морозно. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.

Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает пресс-служба МЧС России по Смоленской области.

Ночью местами пройдет небольшой снег, а днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам советуют быть внимательными.

Температура воздуха по области: ночью -19°C…-14°C, местами до -24, днем -8°C…-3°C.

В Смоленске: ночью -17°C…-15°C, днем -6°C…-4°C.