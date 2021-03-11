Общественную баню откроют в Глинковском районе Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Комплекс начнет работать в здании бывшей прачечной на улице Шадрина в селе Глинка, сообщают в пресс-службе администрации областного центра. В данный момент помещение реконструируют. В общественной бане разместят мужские и женские отделения, парикмахерскую и буфет. Монтаж кровли и ремонт фасада уже завершён. Кроме того, в помещении проведены инженерные коммуникации. Сейчас проходит ремонт внутренних комнат, а когда позволит погода благоустроят и территорию вокруг здания.

Как подчеркнул губернатор Алексей Островский, баня откроется этим летом.

Ранее «КП» писала, что 10 общественных бань отремонтируют до 2025 года в Смоленской области.

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