Смоленскэнерго предлагает потребителям новую услугу «Опиловка веток и спил деревьев». Фото: «Россети Центр Смоленскэнерго».

Это процесс частичной обрезки ветвей деревьев или крупных кустарников для формирования очертаний в практических и декоративных целях. Опиловка веток или кронирование рекомендуется для уменьшения парусности, при усыхании кроны, заболеваниях растений, облагораживания ландшафта и в целях безопасности. Узнать подробную информацию об услуге и прейскуранте вы можете, направив письмо на официальный электронный адрес: smolenskenergo@mrsk-1.ru.

Кроме того, в перечне допуслуг: выполнение работ по сопровождению технологического присоединения в интересах потребителей; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей организаций и собственников; переустройство сетевых объектов общества в интересах потребителей; организация и техническое обслуживание сетей наружного освещения; предоставление технических ресурсов, в том числе линий электропередачи под размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). «Россети Центр Смоленскэнерго» постоянно развивает дополнительные услуги. В настоящее время филиал предлагает клиентам разнообразный спектр сервисов, с которыми можно ознакомиться на сайте https://www.mrsk-1.ru/customers/services/additional/.

Сотрудничество с Россети Центр, дает ряд преимуществ:

• Вы работаете с энергетиками напрямую без посредников и экономите время на поиск подрядных организаций, согласование документов.

• Вы получаете высокое качество работ, с использованием современных материалов и технологий, гарантию безопасности для здоровья и жизни.

• Предостерегаете себя от риска выполнения работ и применения материалов с отступлением от требований нормативно-технической документации.

• Вы получаете квалифицированная помощь профильных специалистов.

• По вопросам технологического присоединения и дополнительных услуг, в Россети Центр организован принцип «Одного окна», взаимодействие только с одной компанией.

В настоящее время Смоленскэнерго оказывает услуги в дистанционном режиме. Чтобы воспользоваться дополнительными услугами компании или решить вопросы, связанные с электроснабжением, можно обратиться к энергетикам, используя современные технологии и каналы связи: телефон горячей линии 8-800-220-0-220 (звонки бесплатные, работает круглосуточно) или направить письмо на официальный электронный адрес: smolenskenergo@mrsk-1.ru. Это удобно и позволяет нашим заявителям пользоваться услугами филиала в условиях временного закрытия офисов для очного приема потребителей.