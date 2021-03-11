Смолянки стали финалистами всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Фото: пресс-служба администрации региона.

В Уфе прошел VI Всероссийский конкурс «Туристический сувенир». Смоленская область была одним из 34 регионов-финалистов, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Смолянка Ольга Москвичева заняла второе место в категории VIP. Она представила изделия в традциях Талашкинских мастерских. В средней ценовой категории «серебро» досталось комплекту сувениров «Поклонъ изъ Вязьмы». В него вошли буклет, льняной мешочек, вяземская стека и пряник ручной работы. А в категории эконом-класс также второе место взяли вяземские сувениры из расплавленного стекла.

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