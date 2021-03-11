Пожилая женщина получила травмы в ДТП на трассе в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

64-летняя женщина получила травмы в ДТП на трассе М1 в Гагаринском районе Смоленской области. На дороге столкнулись грузовой автомобиль Ford и легковой Hyundai Terracan.

ДТП произошло в 18:51 10 марта. В региональном УМВД сообщили, что водитель Hyundai поворачивал налево и не уступил дорогу грузовику.

На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели. Последним пришлось применять спецсредства для освобождения пассажира легковушки из железного плена.

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