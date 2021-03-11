Коронавирус обнаружили на 15 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

За последние сутки новые случае коронавируса выявили в 15 населенных пунктах Смоленской области. В областном центре обнаружили 17 заразившихся смолян. Еще 8 положительных тесты в Монастырщине, а 7 - в Дорогобуже. На остальных территориях рост заболевших небольшой - не более 5 новых случаев.

В общей сложности под медицинским наблюдением в регионе находятся 5021 человек, из них в режиме самоизоляции - 4178, а в стационаре - 843.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Между тем, сегодня, 11 марта, исполнился ровно год со дня, когда по всей стране было объявлено о пандемии. За 365 дней россияне узнали что такое изоляция и карантин, правильно мыть руки и носить маски.

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