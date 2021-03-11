В Смоленске 55-летнего мужчину за убийство отправили под стражу. Фото: из архива "КП".

9 марта 2021 года в частном доме по улице Загородная в Смоленске нашли тело 40-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, у пострадавшего были колото-резаные ранения на груди и спине. Вскоре подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 55-летний владелец дома.

По информации следователей, подозреваемый вместе со своей сожительницей и двумя гостями распивал спиртное. В ходе «посиделок» смоляне поссорились, после чего хозяин дома нанес своему гостю и подруге несколько ударов ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте, а женщине удалось выбежать из дома. В последствие ей помогли врачи.

- По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

В данный момент продолжается расследование уголовного дела.

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