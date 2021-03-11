167 смолян стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На Смоленщине завершился региональный этап Всероссийской школьной олимпиады, рассказали в пресс-службе администрации области. Конкурс проходил с 12 января по 25 февраля. В интеллектуальных состязаниях приняли участие более 800 учеников со всех районов области.

Главная задача школьной олимпиады - выявление и развитие творческих и умственных способностей учащихся, привитие им интереса к науке и исследовательской деятельности, а также помощь в профопределении. В этот раз конкурс был организован по 21 предмету: математике, русскому языку, физике, химии, биологии, экологии, истории, экономике, праву, искусству и другим. Важно отметить, что олимпиада проводилась с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности.

По результатам отбора победителями и призерами стали 167 школьников. Ребята, которые набрали проходной балл, представят Смоленщину на следующем этапе олимпиады. Он пройдет с 20 марта по 30 апреля в очном режиме в разных городах страны. Победители финального состязания получат льготы при поступлении в вузы.

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