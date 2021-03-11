В Смоленске рыбак специально прыгнул в ледяную воду. Фото: пресс-служба МЧС по Смоленской области.

В Смоленске на набережной Горького реки Днепр прошли спасательные учения. Как рассказали в региональном МЧС, тренировка проводилась, чтобы отработать приемы оказания помощи при аварийных ситуациях, а также применить специальное оборудование для спасения тонущих людей.

Роль пострадавшего исполнил опытный водолаз. По легенде, местный житель, пренебрегая всеми правилами безопасного поведения на льду, решил порыбачить. В ведомстве отметили, что данная ситуация очень распространена. Рыхлый весенний лёд треснул, рыбак упал в ледяную воду, но из последних сил продолжал держаться за кромку.

Спасатели должны были как можно скорее вытащить человека на берег и оказать первую медицинскую помощь. В ходе операции было использовано специальное оборудование - жилеты, конец «Александрова», спасательная доска, «спасалки», куртка.

- «Спасалки» представляют собой два небольших штыря, связанных между собой веревками, их можно изготовить самостоятельно из гвоздей. Это простое, но эффективное средство, - рассказали специалисты.

Со своей задачей спасатели справились успешно.

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