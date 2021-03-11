В развитие электросетевого комплекса региона Смоленскэнерго вложило в 2020 году более миллиарда рублей

Основные средства в ушедшем году были направлены на повышение надежности, реконструкцию отслуживших свой срок сетей, строительство инфраструктуры для подключения участков индивидуального жилищного строительства, реализацию программы трансформации сетей с применением инновационных технологий, реконструкцию сетей в населенных пунктах, строительство инфраструктуры для подключения участков индивидуальных застройщиков, а также исполнение договоров технологических присоединений. Всего в ушедшем году в развитие электросетевого комплекса региона филиал вложил 1056 млн рублей.

В 2020 году энергетики построили и реконструировали 267,470 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, ввели в эксплуатацию 43,960 МВА трансформаторной мощности. Объем финансирования капитальных вложений составил 739 млн рублей с НДС. Из этой суммы больше половины средств было направлено на повышение надежности работы сетей за счет технического перевооружения и реконструкции, остальные средства направлены на новое строительство и расширение.

К числу наиболее крупных проектов относится: реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Козино в Смоленском районе с заменых силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА; техперевооружение подстанции 110/35/6 кВ Горная в Сафоновском районе с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока; комплексное приведение просек к нормативному состоянию.

Для обеспечения технологического присоединения новых потребителей энергетики осуществили строительство и реконструкцию линий электропередачи 0,4-10 кВ на сумму 426,516 млн рублей, в том числе для льготных потребителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт на сумму 408,539 млн руб. Таким образом, 39% от общего объема капитальных вложений были направлены на выполнение работ по технологическому присоединению потребителей «льготной» категории.

Инвестиционная программа 2020 года отличалась тем, что в ней запланированы мероприятия для Смоленского РЭС на сумму более 83 млн рублей. Данные мероприятия направлены на повышение надежности, качества, доступности оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, формирования современной инфраструктуры на базе новых технологий в электрических сетях для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии между субъектами электроэнергетики.

В 2021 году будет продолжена работа по повышению надежности, реконструкции отслуживших свой срок сетей, строительству инфраструктуры для подключения участков индивидуального жилищного строительства, реализации программы трансформации сетей с применением инновационных технологий, реконструкции сетей в населенных пунктах, строительству инфраструктуры для подключения участков индивидуальных застройщиков, а также исполнению договоров технологических присоединений, запланировано 863,441 млн рублей.