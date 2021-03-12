Штаб по наблюдению за выборами-2021 открылся в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами-2021 заработал в Смоленской области. Как рассказали в Департаменте региона по внутренней политике, в состав организации вошли 14 смолян - руководители и сотрудники общественных учреждений, независимых ассоциаций и СМИ. Главой штаба стала член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Смоленской области, региональный эксперт Ассоциации Независимый общественный мониторинг Марина Проскурнина.

- Мы открыты для всех, и чем больше наблюдателей самого разного уровня примет участие в выборах, тем меньше будет возможности подвергнуть сомнению их результаты, - сказала глава штаба.

В общественном штабе будет работать мониторинговая, юридическая и информационная группа. Также при организации откроют «горячую линию», чтобы задать вопрос или сделать предложение.

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