Водопроводы отремонтируют в двух деревнях Смоленской области.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Водопроводы отремонтируют в двух деревнях Смоленской области. Речь идет о населенных пунктах Тяполово и Ерыши Булгаковского сельского поселения Духовщинского района области.
В Ерышах запланированы промывка артезианской скважины, ремонт водопроводной башни и ремонт водопроводных сетей. В Тяполове - промывка артезианской башни, ремонт водопроводных сетей и строительство автоматической станции управления (частотного преобразователя).
- Ремонты пройдут в рамках областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области», - сообщили в администрации муниципального образования.
Ранее стало известно, что общественную баню откроют в Глинковском районе Смоленской области. Монтаж кровли и ремонт фасада уже завершён.