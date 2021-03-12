Водопроводы отремонтируют в двух деревнях Смоленской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водопроводы отремонтируют в двух деревнях Смоленской области. Речь идет о населенных пунктах Тяполово и Ерыши Булгаковского сельского поселения Духовщинского района области.

В Ерышах запланированы промывка артезианской скважины, ремонт водопроводной башни и ремонт водопроводных сетей. В Тяполове - промывка артезианской башни, ремонт водопроводных сетей и строительство автоматической станции управления (частотного преобразователя).

- Ремонты пройдут в рамках областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области», - сообщили в администрации муниципального образования.

Ранее стало известно, что общественную баню откроют в Глинковском районе Смоленской области. Монтаж кровли и ремонт фасада уже завершён.