Депутат горсовета помог нескольким образовательным учреждениям в Смоленске. Фото: пресс-служба смоленского горсовета.

Владимир Бурдули провёл несколько рабочих встреч с руководителями школ и детских садов. Как рассказали в пресс-службе горсовета, депутат посетил школу №21, а также детские сады «Золотой петушок», «Колобок» и «Исток». Смолянин выделил деньги на решение хозяйственных проблем в учреждениях - установку новых дверей, ремонт пищеблока и замену канализационных труб.

- Это лишь начало нашего сотрудничества, которое, не сомневаюсь, будет долгим и плодотворным, – отметил депутат.

Ранее «КП» писала, что депутат Смоленского горсовета поможет в строительстве храма на территории больницы.

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