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Недвижимость12 марта 2021 13:23

Две улицы в Смоленске остались без холодного водоснабжения из-за аварии

Подвоз воды организован по заявкам
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Две улицы в Смоленске остались без холодного водоснабжения из-за аварии. Фото: из архива "КП".

По информации СМУП «Горводоканал», в связи с ремонтом холодное водоснабжение отключено на улице Нормандия-Неман в домах №27, №29, №31, №33, №33а, №35 и №35а и на улице Нахимова в доме №21. Подвоз воды организован по заявкам жителей. Телефоны диспетчерской службы - 38-18-50, 70-50-61.

Также в ведомстве предупреждают, что после окончания ремонтных работ качество коммунальной услуги может временно стать хуже.

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