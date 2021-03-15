Ушел из жизни ветеран войны Михаил Кугелев. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Трагическое известие пришло 14 марта 2021 года. Михаил Кугелев последние годы жизни проживал в деревне Богородицкое Смоленского района.

Михаил Семенович ушел на фронт добровольцем в 18 лет, окончив первый курс мединститута. Прошел всю войну и был награжден многочисленными наградами, в числе которых «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Подробнее о подвиге ветерана можно узнать в материале «КП».

Ранее не стало опытнейшего эксперта в области ЖКХ – бывшего руководителя регионального Центра общественного контроля по вопросам ЖКХ Романа Романова. Жизнь Романа Владимировича оборвалась в 44 года.

Коллектив «Комсомольской правда – Смоленск» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Кугелева и Романа Романова.