СК проверит информацию СМИ о поведении учителя физкультуры в одной из смоленских школ. Фото: из архива "КП".

В Смоленске проверят данные, которые были распространены в соцсетях, о неправомерных действиях преподавателя физкультуры одной из школ города, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Во время мониторинга СМИ была найдена информация о том, что педагог пытался выкинуть своих учеников из окна. Свидетелем таких методов воспитания стала ученица учреждения.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области инициирована доследственная проверка, - отметили следователи.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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