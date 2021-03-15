Новые случаи коронавируса выявили на 13 территориях в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Новые случаи коронавируса выявили на 13 территориях в Смоленской области, сообщает региональный Оперативный штаб. В столице региона больше всего ковид-положительных пациентов – «плюс» 29. Сафоново и Починок разделили второе и третье места - +8 и +7 случаев соответственно.

Всего в регионе зарегистрировано 27178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11062 - в областном центре. Количество выздоровевших смолян на текущий момент составляет 26024 человека. Также на территории региона зафиксирован 678 случаев с летальным исходом.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4637 человек, из них 3830 - в режиме самоизоляции, 807 - в стационаре.

Ранее стало известно, что в регионе к 10 марта привито более 1 500 постояльцев учреждений социальной сферы.

Также в число смолян, которые уже успели сделать прививку от COVID-19, вошли местные долгожители. Среди них 99-летняя жительница Смоленска и проживающая в Вязьме смолянка, которая в следующем месяце отметит свой столетний юбилей.