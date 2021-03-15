В «Россети Центр Смоленскэнерго» в 2020 году профессиональную подготовку прошли больше тысячи работников. Фото: предоставлено героем публикации.

Обучение по различным специальностям и направлениям прошли 1138 работников филиала.

Вся система организации обучения персонала филиала направлена на поддержание высокого профессионального уровня работников, создание условий для их карьерного и личностного роста. Для персонала предусмотрена профессиональная подготовка и аттестация на право допуска к выполнению особых видов работ. Возможность повысить свою квалификацию получили 612 рабочих, 372 представителя руководящего состава и 154 специалиста Смоленскэнерго.

Сотрудники филиала прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда в ФБУ «Учебно-методический кабинет Ростехнадхзора», по этому направлению было обучено 143 человек.

Обучение в корпоративных учебных заведениях ЧУ ДПО «Тверской учебно-производственный комбинат», ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» и АНО ДПО «Кировский учебный центр «Энергетик» прошли 568 человек. На площадках корпоративных учебных центров АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» было проведено обучение по трансформации в электросетевом комплексе с применением инновационных технологий для 56 руководителей и специалистов. В ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» г. Орел прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с присвоением группы безопасности 136 человек, еще для 10 человек была организована подготовка на инструкторов-реаниматоров.

Отдельное внимание было уделено профессиональной переподготовке по безопасности дорожного движения. В АНО ЦДПО «Профессиональные кадры» 35 человек прошли профессиональную переподготовку по этой теме.

На базе филиала «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске в течение года повысили квалификацию 90 человек, 10 специалистов получили дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Электроэнергетические системы и сети», еще 10 человек продолжают обучение по этому направлению.