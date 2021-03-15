В Смоленской области пройдет традиционная акция против наркотиков. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области полицейские совместно с субъектами профилактики наркомании региона проведет первый этап ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие против запрещённых веществ пройдёт с 15 по 26 марта.

В ходе акции будет организована круглосуточная работа «телефонов доверия»: УМВД России по Смоленской области – (4812) 38-05-55, по областному центру – (4812) 55-11-90. Также сообщить о рекламе наркотиков, размещенных на фасадах можно на сайте Администрации города Смоленска.

Таким образом, смоляне смогут помочь в борьбе с распространением наркотических и психотропных веществ.

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