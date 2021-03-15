Более 140 млн рублей направят на поддержку сельского хозяйства в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации области.

В 2021 году Смоленщина стала первым из регионов в стране, начавшим возмещать затраты на проведение культуртехнических мероприятий, передают в пресс-службе администрации области. По поручению губернатора Алексея Островского с 1 февраля начался приём документов на получение данной субсидии.

- Благодаря поэтапному увеличению объемов господдержки, направляемых на эти цели, за два последних года аграрии региона ввели в сельскохозяйственный оборот более 37,2 тыс. гектаров. Сумма выделенных субсидий составила порядка 360 млн рублей, - отметили в администрации.

В 2021 году на поддержку сельского хозяйства направят более 140 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Это позволит вовлечь в сельхозоборот 16,5 тысяч гектаров. Работы проведут на площади 36 тысяч гектаров.

На данный момент три заявителя уже получили деньги - общая сумма 8,6 миллионов рублей.

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