Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество16 марта 2021 8:13

Смоляне голосуют за благоустройство Солдатского озера

По результатам публичного голосования, жители микрорайона хотят, чтобы территория вокруг стала освещаться, на ней появились скамейки и беседки
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Смоляне голосуют за благоустройство Солдатского озера. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске продолжается голосование по вопросу благоустройства территории вокруг Солдатского озера. Ранее у жителей микрорайона спросили какой они хотят видеть территорию вокруг водоема. Среди предложенных вариантов – сделать песочницу, разбить зону для пикников, организовать точки продаж, сделать прокат спортинвентаря.

Однако, по данным на 16 марта, более 50 процентов проголосовавших высказались за минимальное благоустройство – люди просят заасфальтировать пешеходные дорожки, провести освещение, установить беседки и лавочки.

В опросе приняли участие 1532 человек. Отдать свой голос можно в официальной группе городской администрации ВКонтакте.