Смоляне голосуют за благоустройство Солдатского озера. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске продолжается голосование по вопросу благоустройства территории вокруг Солдатского озера. Ранее у жителей микрорайона спросили какой они хотят видеть территорию вокруг водоема. Среди предложенных вариантов – сделать песочницу, разбить зону для пикников, организовать точки продаж, сделать прокат спортинвентаря.

Однако, по данным на 16 марта, более 50 процентов проголосовавших высказались за минимальное благоустройство – люди просят заасфальтировать пешеходные дорожки, провести освещение, установить беседки и лавочки.

В опросе приняли участие 1532 человек. Отдать свой голос можно в официальной группе городской администрации ВКонтакте.