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Общество16 марта 2021 8:42

«Волонтёров Конституции» наградили в Смоленской области

Добровольцы разъясняли горожанам суть поправок
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Волонтёров Конституции» наградили в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области Благодарственными письмами президента Российской Федерации наградили «Волонтёров Конституции», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, летом 2020 года, во время подготовки к голосованию по Конституции на Смоленщине работали волонтеры, которые объясняли местным жителям суть предлагаемых поправок. Так, в регионе было открыто 38 точек, а 500 человек стали добровольцами.

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