Коронавирус выявлен на 12 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки на территории региона COVID-19 удалось обнаружить в 12 населенных пунктах, сообщили региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом. Больше всего положительных тестов поставили в столице региона - «плюс» 28 заболевших. Следом по приросту больных идут Вязьма и Сафоново, там выявили по 8 случаев заражения.

Под наблюдением врачей на Смоленщине находятся 4638 человек, из них 3827 лечатся дома, а 811 в стационаре.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленске две больницы вернутся к плановому режиму работы. В помещениях уже начали проводить дезинфекцию и санитарную обработку.

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