В Смоленской области за убийство приятеля арестован 44-летний мужчина. Фото: из архива "КП".

10 марта 2021 года в одном из домов в Дорогобуже нашли тело 46-летнего мужчины. Как сообщают в пресс-службе СУ СК по региону, смолянина ударили в грудь ножом. Удар оказался смертельным. По подозрению в убийстве задержали судимого ранее местного жителя 44 лет.

По версии следователей, трое мужчин выпивали дома. Хозяин жилплощади уснул, а между его приятелями произошла ссора. Подозреваемый нанёс знакомому удар ножом, после чего ушёл.

- Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

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