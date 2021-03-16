Смолян приглашают участвовать в «Цифровом диктанте». Фото: из архива "КП".

На Смоленской области с 9 по 24 апреля проведёт ежегодная акция «Цифровой диктант». Как сообщают в пресс-службе администрации области, мероприятие состоится во всех регионах страны, в том числе во всех районах Смоленщины, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Акцию организует Российская ассоциация электронных коммуникаций при поддержке ОНФ и Microsoft.

В ходе диктанта смоляне смогут пройти онлайн-тест и оценить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, правила соблюдения безопасности и культуры общения в сети.

Организаторы мероприятия отмечают, что диктант разработан с учетом разных возрастных категорий - для детей, подростков, взрослых и людей пожилого возраста. Тестирование разделено на четыре блока. Первый посвящен основам цифрового потребления, второй - работе с онлайн-сервисами и интернетом, третий - безопасности и защите персональных данных, последний блок связан с новыми технологиями, например, с искусственным интеллектом.

Узнать подробную информацию о «Цифровом диктанте» можно на сайте акции.

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