В Смоленской области бензин перестал расти в цене. Фото: из архива "КП".

Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области в очередной раз проверило цены на топливо в регионе. Мониторинг проводился на заправках компаний «Роснефть» и «Лукойл». Так, за период с 9 по 16 марта 2021 года цены на нефтепродукты не прибавили в цене.

По данным ФАС, литр 92-го стоит 44,50 - 45,33 рублей, 95-го – 47,65 - 49,52 рублей, дизельное топливо – 47,25 - 49,26 рублей.

Ранее “КП” писала о страшной аварии, которая унесла жизни двух человек, еще один получил серьезные травмы. ДТП произошло накануне на трассе «Вязьма-Калуга». В ГИБДД отмечают, что одна из машин выехала на встречную полосу.