В Смоленске УФНС рассказала об использовании типового устава организацией

Фото: ФНС России по Смоленской области.

С начала месяца уже четыре организации Смоленской области перешли на использование типового устава. Такая возможность стала доступной с 25 ноября 2020 года. Начиная с указанного периода отразить в Едином государственном реестре юридических лиц один из типовых уставов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 1 августа 2018 года № 411, могут как создаваемые, так и действующие общества с ограниченной ответственностью.

Использование типового устава позволяет экономить время на составление и утверждение одного из основных документов общества, его оформление для государственной регистрации, не требует представления в регистрирующий орган, внесения изменения в устав при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала общества, а также уплаты госпошлины при переходе ООО с собственного устава на типовой.

Подобрать наиболее оптимальный вариант документа в зависимости от целей и условий деятельности ООО помогает сервис «Выбор типового устава» на сайте ФНС России. Достаточно ответить на предложенные вопросы, и сервис автоматически подберёт один из 36 типовых уставов.

Номер выбранного устава необходимо указать в заявлении при формировании комплекта документов для государственной регистрации создаваемого общества или внесения изменений в устав общества.