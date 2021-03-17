Коронавирус обнаружен на 13 территориях Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки на территории региона коронавирус обнаружен в 13 населенных пунктах, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с COVID-19. Больше всего положительных тестов зафиксировано в областном центре (+21). Еще +10 случаев заражения обнаружили в городе Сафоново, +8 в Ярцево, +7 в Дорогобуже. На все остальные территории пришлось по 3 и меньше новых случаев.

В общей сложности в региона под медицинским наблюдением находятся 4542 человека, из которых 3770 - в режиме самоизоляции, 772 - в стационаре.

Ранее мы публиковали последние новости по коронавирусу в регионе на 16 марта.