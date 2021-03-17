В центре Смоленска начнется основательный ремонт дорог

В Смоленске начнется основательный ремонт дорог. Фото: Smoladmin.ru.

С наступлением благоприятных погодных условий в Смоленске начнется основательный ремонт дорог, сообщает пресс-служба администрации города. В 2021 году преобразуется центр города.

Полная замена асфальта будет произведена на улицах Маяковского, Карла Маркса, Кирилла и Мефодия, Коммунистической, Октябрьской Революции (от Дзержинского до Пржевальского), улице Ленина (пешеходная часть) и площади Ленина. Работы состоятся благодаря субсидии из областного бюджета.

Помимо этого, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют 8 улиц: Пржевальского, Коненкова, Глинки, Студенческая, Большая Краснофлотская (от ул. Студенческой до съезда на ул. Дзержинского), Нормандии-Неман, Академика Петрова (от ул. Багратиона до ул. Нормандии-Неман), 2-й Краснофлотский переулок (от. ул. Парковой до ул. Мало-Краснофлотской).

Также благодаря нацпроекту "Жилище" город получит субсидии из федерального бюджета. На эти средства в текущем году будет построена автодорога в микрорайоне Королевка - от памятного Камня до ул. Маршала Еременко. Будет реконструирована улица Генерала Трошева, а также построена дорога от ул. Шевченко до микрорайона Новосельцы.

Также будут произведен массовый ямочный ремонт дорог.

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