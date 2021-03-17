Следствие устанавливает очевидцев ДТП, в котором смолянин получил тяжелые ранения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Авария случилась 24 декабря 2020 года в 00:50 ночи. Водитель автомобиля "Лада Приора" 1990 года рождения, двигающийся по "встречке", врезался в "Фольксваген Пассат", который стоял на светофоре около дома №9 по ул. Витебское шоссе.

Пассажир "Лады Приоры" 1976 года рождения получил тяжкие ранения.

Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-18; 8-951-708-33-76, передает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.