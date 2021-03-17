В Смоленском регионе МЖД ведутся работы по пропуску весеннего паводка

Фото: Пресс-служба МЖД.

В целях обеспечения безопасности движения поездов, целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в Смоленском регионе Московской железной дороги проводятся мероприятия по пропуску весенних паводковых вод.

- Прошедшая зима была достаточно снежной, поэтому противопаводковые мероприятия на МЖД были развернуты заблаговременно. Очень важная задача – не допустить подтоплений и размыва железнодорожного полотна. Сейчас проводятся мероприятия, чтобы защитить объекты железнодорожной инфраструктуры от попадания талых вод. В зоне особого внимания находятся мосты, водопропускные трубы и коллекторы. Специальные бригады очищают инженерные сооружения от мусора и снега, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

В настоящее время смоленские железнодорожники ведут работы по очистке от загрязнения и наледи водопропускных и водоотводных сооружений, проверке состояния ливневой канализации на станциях. В ходе работ от снега и льда было очищено свыше 600 км водоотводных канав, кюветов и лотков, проведено обследование земляного полотна во всех потенциально опасных местах.

Особое внимание уделяется участкам пути, расположенным рядом с реками, а также в местах возможного обильного разлива талых вод. Организован осмотр 14 железнодорожных мостов через реки Днепр, Осуга, Вазуза, Жижало, Вопь, Угра, Остер, Болва и Десна.

Железнодорожники постоянно следят за уровнем воды в реках. Для того чтобы оперативно ликвидировать размывы и их последствия в период паводка на станции Смоленск-Сортировочный, сформирован противоразмывный поезд, укомплектованный всем необходимым оборудованием и укрепительными материалами.

Перед началом паводка все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна, сообщает пресс-служба МЖД.