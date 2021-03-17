Энергетики Смоленскэнерго возобновили работу по проведению уроков электробезопасности в Смоленской области

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С начала нового года сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» возобновили проведение уроков электробезопасности в очном формате.

Энергетики напоминают учащимся о смертельной опасности электрического тока, рассказывают о том, что нельзя забираться на опоры линий электропередачи и подниматься на деревья вблизи воздушных линий.

На занятиях дети традиционно знакомятся с правилами электробезопасности, значением предупреждающих знаков на электрооборудовании, узнают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь пострадавшим от воздействия электрического тока.

Профилактика стороннего, в том числе детского электротравматизма была и остается одним из приоритетных направлений деятельности филиала. Как показывает многолетний опыт, подобная практика эффективна и личные встречи с детьми необходимы.

Наглядные материалы по профилактике электротравматизма и информацию для самостоятельного изучения темы родители и педагоги всегда могут найти на сайте «Россети Центр» в разделе «Электробезопасность».

До конца 2021 года в планах энергетиков проведение 67 уроков электробезопасности в учебных заведениях на территории всех районов Смоленской области.